Вердикт Фемиды: в Казани началось оглашение приговора по делу ТЦ «Адмирал»

В Казани началось оглашение приговора по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015-го погибли 19 человек. В прениях гособвинение не просило об условных сроках, настаивая на отправке 12 фигурантов в колонию на 99 лет. В последнем слове большинство обвиняемых выражали надежду на справедливый — оправдательный — приговор. Рассматривать это дело Кировский райсуд Казани начинал два года назад во Дворце культуры «Юность». После чего процесс продолжился в самом большом зале Московского суда Казани.

Перед оглашением приговора председательствующий судья прекратил уголовное преследование четырех фигурантов по двум статьям. Оглашение приговора может занять несколько дней. Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» - в фоторепортаже «Реального времени».

