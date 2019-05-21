Вердикт Фемиды: в Казани началось оглашение приговора по делу ТЦ «Адмирал»

10:11, 21.05.2019 Сюжет:  . Судебный процесс по делу «Адмирала» 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани началось оглашение приговора по делу об огненной трагедии в ТЦ «Адмирал», где в марте 2015-го погибли 19 человек. В прениях гособвинение не просило об условных сроках, настаивая на отправке 12 фигурантов в колонию на 99 лет. В последнем слове большинство обвиняемых выражали надежду на справедливый — оправдательный — приговор. Рассматривать это дело Кировский райсуд Казани начинал два года назад во Дворце культуры «Юность». После чего процесс продолжился в самом большом зале Московского суда Казани.
Перед оглашением приговора председательствующий судья прекратил уголовное преследование четырех фигурантов по двум статьям. Оглашение приговора может занять несколько дней. Фигуранты дела ТЦ «Адмирал» - в фоторепортаже «Реального времени».

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комментарии

  • Анонимно 12:37
    на том месте, надо создать монументальную группу жертвы адмирала.
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