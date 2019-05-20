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Подтвердились переходы волейболистов Алексея Спиридонова и Никиты Алексеева в «Урал»

12:55, 20.05.2019
Подтвердились переходы волейболистов Алексея Спиридонова и Никиты Алексеева в «Урал»
Фото: zenit-kazan.com

Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов, а также диагональный казанской команды Никита Алексеев в следующем сезоне будут выступать за уфимский «Урал».

«Алексеев и Спиридонов проведут следующий сезон в «Урале», — приводит слова агента спортсменов Дмитрия Резванова ТАСС. Волейболисты ранее уже выступали за уфимский клуб.

Напомним, раннее «Реальное время» уже писало о том, что Алексей Спиридонов и Никита Алексеев покинут казанский «Зенит» и переберутся в уфимский «Урал».

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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