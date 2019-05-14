В кабмине Татарстана разработают меры по предотвращению покупки аварийного жилья в ипотеку

Фото: Инна Серова

Правительством республики разрабатываются меры по предотвращению фактов покупки в ипотеку квартир в аварийных домах, в результате чего собственники оказываются на улице, но с долгами перед банком. Об этом сегодня в Госсовете Татарстана на круглом столе «О проблемах переселения жителей аварийного жилищного фонда» сообщил замминистра строительства и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



Он не уточнил, как именно планируется реализовать такой запрет, поскольку ипотечные кредиты выдают банки, и именно они проверяют условия сделки перед принятием решения. Неясным осталось также, как в кабмине представляют установку такого рода ограничения. В Татарстане немало домов было признано аварийными уже после того, как собственники приобрели в них квадратные метры на условиях ипотеки.

В то же время Фролов напомнил об аварийных жилых корпусах знаменитого дома на Назарбаева (Эсперанто) в Казани, где, по его утверждению, незадолго до расселения собственники квартир продавали в них доли в несколько квадратных метров жилплощади, увеличивая таким образом число претендентов на переселение в новые квартиры.



В настоящее время, по словам замминистра, в программу переселения из аварийного жилья включены 8070 татарстанских семей, в том числе 66 семей в Зеленодольске, и приняты меры к тому, чтобы признание домов аварийными проходило в соответствии с требованиями законодательства, то есть с проведением строительной экспертизы.

— В Татарстане признано аварийными 40 тысяч квадратных метров жилья, сейчас в программе остался 28931 квадратный метр, — уточнил он.

Ранее «Реальное время» писало, что в новую программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2019—2024 годы включены 86 домов.

Подробности обсуждения проблем «аварийщиков» — в сегодняшнем репортаже «Реального времени».