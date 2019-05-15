Загрязненную российскую нефть могут продать со скидкой

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил, что некачественная нефть из нефтепровода «Дружба» может быть реализована с дисконтом.

Скидка может составить несколько долларов.

«Поэтому надо смотреть все партии. Это в первую очередь коммерческие взаимоотношения», — цитирует Новака «РИА Новости».

Он отметил, что какая-то часть нефти будет доведена до нормативного состояния.

Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу.

Ранее Самарский районный суд арестовал на 2 месяца еще четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Сегодня заочно были арестованы еще два человека.

