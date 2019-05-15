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Промышленность

Загрязненную российскую нефть могут продать со скидкой

19:47, 15.05.2019
Загрязненную российскую нефть могут продать со скидкой
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил, что некачественная нефть из нефтепровода «Дружба» может быть реализована с дисконтом.

Скидка может составить несколько долларов.

«Поэтому надо смотреть все партии. Это в первую очередь коммерческие взаимоотношения», — цитирует Новака «РИА Новости».

Он отметил, что какая-то часть нефти будет доведена до нормативного состояния.

Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу.

Ранее Самарский районный суд арестовал на 2 месяца еще четверых фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Сегодня заочно были арестованы еще два человека.

ПромышленностьНефть
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