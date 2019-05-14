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Казани выделили земельный участок из федеральной собственности под строительство медцентра

23:15, 14.05.2019
Казани выделили земельный участок из федеральной собственности под строительство медцентра
Фото: realnoevremya.ru

Правительственная комиссия одобрила передачу из федеральной собственности 57 участков общей площадью 150 га властям девяти регионов.

Как сообщается на сайте ДОМ.РФ, Татарстан получил землю для постройки медицинского центра в Казани. Социальные объекты на переданной земле построят в Новосибирске, Москве, Кемерово и т. д.

Площадки также будут использованы для решения проблем дольщиков в Вологодской и Саратовской областях, расселения жителей в Челябинской области и Магнитогорске и предоставления жилья многодетным семьям в Кировской области.

Кроме того, члены комиссии также одобрили передачу ДОМ.РФ агентских полномочий по более чем 26 земельным участкам площадью около 25 га в семи регионах: Московской, Новосибирской, Саратовской, Томской, областях, Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым разработать предложения по изменению законодательства для увеличения с года до двух лет срока, на который РФ в целях строительства жилья передает властям регионов свои полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности.

Недвижимость Татарстан
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