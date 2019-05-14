Казани выделили земельный участок из федеральной собственности под строительство медцентра

Правительственная комиссия одобрила передачу из федеральной собственности 57 участков общей площадью 150 га властям девяти регионов.

Как сообщается на сайте ДОМ.РФ, Татарстан получил землю для постройки медицинского центра в Казани. Социальные объекты на переданной земле построят в Новосибирске, Москве, Кемерово и т. д.

Площадки также будут использованы для решения проблем дольщиков в Вологодской и Саратовской областях, расселения жителей в Челябинской области и Магнитогорске и предоставления жилья многодетным семьям в Кировской области.

Кроме того, члены комиссии также одобрили передачу ДОМ.РФ агентских полномочий по более чем 26 земельным участкам площадью около 25 га в семи регионах: Московской, Новосибирской, Саратовской, Томской, областях, Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым разработать предложения по изменению законодательства для увеличения с года до двух лет срока, на который РФ в целях строительства жилья передает властям регионов свои полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности.