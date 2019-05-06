Эмиль Галимов перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен: в Казань переезжает нападающий Эмиль Галимов, а нижнекамский клуб получит денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «барсов».



Эмиль Галимов родился 9 мая 1992 года в Нижнекамске, воспитанник системы «Нефтехимика». В 2013 году выбран в 7-м раунде драфта НХЛ под 207-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

На профессиональном уровне выступал за команды «Реактор», «Нефтехимик» (обе — Нижнекамск), «Локо», «Локомотив» (обе — Ярославль). В сезоне 2018/19 в КХЛ сыграл 50 матчей, в которых набрал 15 (8+7) очков.



Ранее Галимов дал интервью «Реальному времени».

