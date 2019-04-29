«Ак Барс» обменяет права на Иржи Секача в ЦСКА и получит Игоря Ожиганова

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов, отыгравший сезон в НХЛ за «Торонто», может стать игроком «Ак Барса».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА договорился с казанцами об обмене: «барсы» получат права на 26-летнего хоккеиста, который планирует вернуться в Россию, а москвичи — нападающего Иржи Секача.

Отметим, что Ожиганов набрал 7 (3+4) очков в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «0». У Секача 47 (23+24) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при полезности «+14». В плей-офф он забил 1 гол в 4 играх. В Казани он играет с 2016 года.