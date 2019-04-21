Макгрегор поучаствовал в боксерском поединке в Дублине

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) принял участие в боксерском поединке в Дублине.

Выставочный бой состоялся в рамках пасхального шоу в зале Крамлин. Макгрегор не был заявлен на поединок, но сошелся в бою с любителем Майклом Макгрэйном, передает SportsJoe.ie.

Боксеры обменялись несколькими серьезными ударами. В итоге бой закончился вничью.

Напомним, ранее Макгрегор рассказал о возобновлении карьеры спустя девять дней после того, как объявил о том, что уходит из спорта.

