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Макгрегор поучаствовал в боксерском поединке в Дублине

10:45, 21.04.2019
Макгрегор поучаствовал в боксерском поединке в Дублине
Фото: стоп-кадр - youtube.com

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) принял участие в боксерском поединке в Дублине.

Выставочный бой состоялся в рамках пасхального шоу в зале Крамлин. Макгрегор не был заявлен на поединок, но сошелся в бою с любителем Майклом Макгрэйном, передает SportsJoe.ie.

Боксеры обменялись несколькими серьезными ударами. В итоге бой закончился вничью.

Напомним, ранее Макгрегор рассказал о возобновлении карьеры спустя девять дней после того, как объявил о том, что уходит из спорта.

Спорт
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