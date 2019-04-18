Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, которые вышли в следующую стадию Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В первом полуфинале встретятся испанская «Барселона», победившая английский «Манчестер Юнайтед» и английский «Ливерпуль» обыгравший португальский «Порту».

Во втором матче 1/2 финала сыграют голландский «Аякс», прошедший итальянский «Ювентус», и английский «Тоттенхэм Хотспур», который выбил из турнира «Манчестер Сити».

Первые полуфинальные матчи состоятся 30 апреля, на «Камп Ноу» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». соответственно. Ответные игры пройдут 7 мая на «Энфилде» и «Йохан Кройф Арене».

Финал турнира будет сыгран 1 июня в Мадриде.

Напомним, что действующим обладателем Лиги чемпионов является «Реал Мадрид», который выбыл из борьбы за трофей, уступив «Аяксу» в 1/8 финала. «Реал» становился обладателем кубка последние 3 года.

