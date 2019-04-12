Исполком Казани выставил на продажу дом семьи Шигабутдина Марджани за 1,8 млн рублей

Исполком Казани выставит на торги «Дом Б.- Ф.Я. Багаутдиновой — Б.- Х.Ш. Апанаевой». Начальная стоимость составляет 1,79 млн рублей.

Дом является объектом культурного наследия. Он построен в 1873 году. Двухэтажное здание расположено в Старо-Татарской слободе на улице Марджани и принадлежало жене известного татарского богослова Шигабутдина Марджани, сообщает «Коммерсант».

Объект будет предложен частями, поделенным на четыре лота. На первом этаже пространства площадью 33 кв. м и 39,2 кв. м выставлены с начальными ценами 348 тыс. рублей и 414 тыс. рублей, два помещения на втором этаже — 63 кв. м за 605 тыс. рублей и 44,2 кв. м за 425 тыс. рублей.

Напомним, в 2017 году в этом доме произошел пожар.