Спортсмены татарстанского клуба «Синтез» завоевали еще две медали на Чемпионате России по плаванию

Фото: пресс-служба СК ВВС "Синтез"

Во второй день Чемпионата России по плаванию спортсмены татарстанского клуба «Синтез» смогли завоевать две медали, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Бронзовую медаль на дистанции 1500 м завоевал Эрнест Максумов. Никита Королев занял третью ступень пьедестала в смешанной эстафете 4*100 м вольным стилем. Татарстанский квартет, в котором, кроме Никиты, выступали Алексей Мерзляков, Олеся Корчагина и Виктория Андрусенко, показал достойное время в 3 минуты 33 секунды.

Напомним, ранее сообщалось, что пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем.