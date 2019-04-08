Татарстанский пловец Красных выиграл «золото» в первый день чемпионата России по плаванию

Фото: пресс-служба СК ВВС "Синтез"

Пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных занял первое место на дистанции 400 м вольным стилем, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

«Золото» досталось Красных в первый день чемпионата России по плаванию на длинной воде. Золотая медаль стала пятой в коллекции Красных.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало превью ЧР по плаванию. Этот чемпионат России по плаванию — отборочный к мировому первенству — 2019 в корейском Кванджу. Новый вызов для Александра Красных, дебют на всероссийских соревнованиях представителей спортклуба «Синтез» и презентация новых пловцов сборной Татарстана — об этом в материале «Реального времени».







