Нефтяники завизировали договоренности с властями о сдерживании цен на топливо

Руководители десяти крупнейших нефтяных компаний завизировали договоренности с правительством о сдерживании цен на топливо.

Как сообщается на сайте правительства, по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 26 марта вышел протокол, в котором говорится, что нефтеперерабатывающие компании продлят действие соглашений с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о сдерживании роста на моторное топливо во втором квартале 2019 года.

Ранее Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.

5 апреля Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо.