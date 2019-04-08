Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда развития Дальнего Востока

Бывший первый зампред правительства России, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда развития Дальнего Востока, сообщает РБК.

Известно. что в обновленный состав совета директоров вошли представители ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и Ростелекома.

Напомним, ранее председатель ВЭБа Игорь Шувалов подтвердил, что автопроизводитель Ford обратился к госкорпорации с просьбой реструктурировать задолженность. На тот момент заявлялось, что идет обсуждение вариантов сделки.

«Надеюсь, что к следующему наблюдательному совету мы уже будем иметь серьезные очертания сделки и, может быть, даже полностью готовую сделку», — приводит его слова «Интерфакс».



