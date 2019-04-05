Медики назвали самые полезные и вредные супы

Овощной вегетарианский суп является самым полезным из тех, что распространены на территории России.

Овощные супы богаты различными питательными веществами. В них содержатся такие микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника, считают медики.

«Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ», — подчеркнула врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Вредным признаны солянка и супы, которые варятся на мясном бульоне, так как они являются более калорийными и туда могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами.

По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Пилипенко, в солянку добавляют соленые огурцы и копчености. Данные продукты не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Также эксперт советует с осторожностью употреблять грибной суп. При воспалении в пищеварительном тракте блюдо может нанести серьезный вред организму, пишет«РИА Новости».

В целом эксперты подчеркивают, что суп является источником питательных веществ — туда входят необходимые белки, жиры и углеводы. Рекомендуется есть суп каждый день на обед — лучше теплым.

Напомним, ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.