Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша

Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору фарша.

В ведомстве отметили, что мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В, а это значит, что в нем должно быть не менее 60% мышечной ткани.

«Фарш обязательно должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок в составе», — пояснили в Роскачестве.

Отмечается, что цвет фарша должен быть однородным — от розово-красного до темно-красного оттенка. Участки с признаками потемнения и позеленения говорят об окислении или развитии микробиологической порчи.

Кроме того, специалисты советуют хранить охлажденный фарш при температуре от 0 до 6 градусов, подмороженный от -5 до -2 градусов, а замороженный должен храниться при температуре не выше -18 градусов.

В ближайшее время эксперты Роскачества проведут проверку фарша порядка 20 торговых марок по различным показателям качества и безопасности. Результаты будут опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали самые полезные продукты в России.