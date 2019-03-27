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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша

09:23, 27.03.2019 1
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору фарша.

В ведомстве отметили, что мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В, а это значит, что в нем должно быть не менее 60% мышечной ткани.

«Фарш обязательно должен быть однородным, без костей, хрящей, сухожилий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок в составе», — пояснили в Роскачестве.

Отмечается, что цвет фарша должен быть однородным — от розово-красного до темно-красного оттенка. Участки с признаками потемнения и позеленения говорят об окислении или развитии микробиологической порчи.

Кроме того, специалисты советуют хранить охлажденный фарш при температуре от 0 до 6 градусов, подмороженный от -5 до -2 градусов, а замороженный должен храниться при температуре не выше -18 градусов.

В ближайшее время эксперты Роскачества проведут проверку фарша порядка 20 торговых марок по различным показателям качества и безопасности. Результаты будут опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали самые полезные продукты в России.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:19
    Фарш должен быть самодельным.
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