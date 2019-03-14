ФСБ задержала под Саратовом директора крупнейшего в России производителя троллейбусов

Сегодня под Саратовом правоохранители задержали гендиректора завода «Тролза» Ивана Котвицкого. Его подозревают в даче взятки налоговому инспектору.

По предварительной информации, размер взятки составил 3 млн рублей. Задержание проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета, передает РБК.

В Следственном комитете не указываются подробности. Однако сегодня Саратовское управление СКР опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела по факту взятки.

«В отношении сотрудника налоговой инспекции возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), кроме того, в отношении двоих жителей Саратовской области, передавших взятку должностному лицу, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере)», — говорится в сообщении СУ СКР по Саратовской области.

В пресс-релизе как раз идет речь об «одном из крупных акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города Энгельса».

По данным СКР, налоговый инспектор выявил неуплату налогов на 90 млн рублей. Однако за взятку в 2 млн рублей согласился сократить долг до 40 млн рублей.

«В период с октября 2015 года по январь 2016 года указанные сотрудники закрытого акционерного общества через посредников, получивших за свои услуги 1 миллион рублей, передали должностному лицу налогового органа денежные средства в качестве взятки в сумме 2 миллиона рублей, что образует особо крупный размер», — добавляют подробности в СКР.