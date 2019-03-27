В России жительницам сельской местности могут продлить рабочий день — СМИ

Фото: Михаил Красильников

В Минтруда РФ изучают вариант отмены сокращенной 36-часовой рабочей недели для женщин, трудящихся в сельской местности.

Норма об укороченной рабочей неделе была зафиксирована еще в 1990 году. Если ее отменят, то продолжительность рабочего дня увеличится почти для 13 млн женщин, пишут «Известия».

Сейчас женщины на селе работают 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату.

Эксперты выступили против инициативы. Специалисты считают, что отменять данную льготу можно только после того, как качество жизни в селе значительно повысится.

Напомним, что с 1 января 2019 года живущие в селах пенсионеры со стажем не менее 30 лет получили прибавку к пенсии около 2,4 тыс. рублей.