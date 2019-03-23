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Pinterest подала заявку на публичное размещение акций

06:48, 23.03.2019
Pinterest подала заявку на публичное размещение акций
Фото: pixabay.com

Социальная сеть и фотохостинг Pinterest подала заявку на публичное размещение акций (IPO). Об этом свидетельствуют данные на сайте комиссии по ценным бумагам и и биржам США.

Компания подала заявку 22 марта, она рассчитывает начать размещение «как можно скорее». Максимальная цена размещения $100 млн, номинальная стоимость одной акции — $0,00001.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook намерена внести изменения в рекламную политику социальной сети. Планируется, что в скором времени в соцсетях будет запрещено таргетирование рекламы жилья, работы или кредитов для определенной аудитории. Рекламодатели не будут иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу, говорится в официальном заявлении американской компании.

ТехнологииТелекоммуникацииОбществоЭкономика
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