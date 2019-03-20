Facebook планирует запретить таргетирование рекламы жилья, работы и кредитов

Facebook намерена внести изменения в рекламную политику социальной сети.

Планируется, что в скором времени в соцсетях будет запрещено таргетирование рекламы жилья, работы или кредитов для определенной аудитории. Рекламодатели не будут иметь права на таргетирование по возрасту, полу или почтовому индексу, говорится в официальном заявлении американской компании.

В Facebook напомнили, что до этого уже были введены изменения, которые запретили выбирать целевую аудиторию рекламы по принципу этнической и религиозной принадлежности и сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что после сбоя в работе Facebook два топ-менеджера компании уходят в отставку.