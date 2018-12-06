Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, как у «Кинжала» — СМИ

Фото: скриншот

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса «Кинжал».



«В соответствии с текущей ГПВ (госпрограмма вооружения, — прим. ред.) на 2018—2027 годы гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57 », — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам «Кинжала», но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами. Характеристики и название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания не уточняются.

Ранее Минобороны РФ впервые показало видео российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.

Тем временем на опытно-боевом дежурстве стоят уже 10 самолетов МиГ-31 с новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Первый учебный пуск состоялся в марте 2018 года.