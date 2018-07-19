Испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году

Испытания двух новых серийных самолетов Су-57 пройдут в 2019 году в липецком 4-м Центре боевой подготовки.

Сначала летчики-инструкторы проверят работу системы вооружений, радиолокационных станций, а также проведут учебные пуски авиационных средств поражения. Позже будет создана программа боевой подготовки и разработаны тактические приемы.

Затем в Липецке начнется обучение пилотов строевых полков и эскадрилий, сообщают «Известия».

Напомним, первый контракт на поставку 12 новейших серийных Су-57 уже заключен.