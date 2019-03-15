Власти Уфы передадут городской электротранспорт новой компании

Администрация Уфы создаст АО «Уфимский электротранспорт», которое получит троллейбусы и трамваи банкротящегося МУЭТ. Уставный капитал компании составит 1,25 млрд рублей.

Документы о регистрации компании уже поданы в Налоговую службу, пишет РБК.

«Создание нового, не обремененного долгами и обязательствами предприятия, — единственный вариант оздоровления стратегически важного для города транспортного предприятия», — сказал внешний управляющий МУЭТ Аркадий Титов.

На сегодня суммарная задолженность Муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) составляет около 620 млн рублей.

По словам внешнего управляющего, долги будут погашаться за счет реализации акций нового АО. Однако перед этим надо передать «Уфимскому электротранспорту» активы МУЭТ — сегодня они находятся в хозяйственном ведении городской администрации.

Напомним, что Арбитражный суд Башкирии ввел внешнее управление в МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) еще в августе 2018 года. Проблемы управления электротранспорта в прошлом году не раз выливались в транспортный коллапс. Из-за отключения электричества троллейбусы и трамваи Уфы прекращали работу.