«Национальная Фабрика Ипотеки» начинает новый федеральный проект — бизнес-тренинги для профессионалов

«Национальная Фабрика Ипотеки» совместно с рядом российских топовых бизнес-тренеров при поддержке Гильдии риелторов Татарстана открывает программу тренингов и мастер-классов для специалистов рынка недвижимости и ипотечного кредитования в Казани. Проект позволит охватить тысячи профессионалов отрасли.

Межрегиональные бизнес-тренинги для специалистов (риелторов, кредитных консультантов, участников профессиональных объединений) являются новым форматом для российского рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Мероприятия проводятся в формате мастер-классов на каждой из площадок. Каждый из «сетов» тренинга ведут сразу несколько топ-тренеров, что является уникальным форматом бизнес-коммуникаций с аудиторией.

В формате «живого диалога» тренеры представят аудитории лучшие бизнес-кейсы в сфере недвижимости, практики коммуникации с потребителями на конкурентном рынке, формирования контента в интернете, а также расскажут о маркетинговых «приемах», в том числе в социальных сетях.

В первой части проекта перед участниками выступят тренеры российского рынка недвижимости и связанных с ним финансовых услуг:

Алексей Макаров — основатель Первой онлайн-школы «Сила Рекомендаций»;

Яна Гусева — бизнес-тренер, сертифицированный коуч. Организационный консультант в области построения стандартов работы в сфере недвижимости, продажи риелторских услуг и выстраивания клиентских отношений;

Алексей Гусев — бизнес-тренер, руководитель Института менеджмента в сфере недвижимости REALIST;

Вячеслав Егоров — бизнес-тренер, эксперт в подготовке переговорщиков, соавтор проекта «Переговорные игры»;

Вячеслав Горюнов — бизнес-тренер, соавтор проекта «Переговорные игры».

«Наша компания старается проводить максимально необходимые для бизнеса мероприятия для партнеров. В этот раз это новый формат — только практические бизнес-кейсы одновременно от ряда самых успешных бизнес-тренеров и практиков рынка. Профессионалы поделятся своим опытом построения коммуникаций как в привлечении клиентов и удержании базы, коммуникаций в онлайн-сфере, сделают акцент на работе с социальными сетями. Надеемся, что полученные знания будут полезными для профессионалов рынка недвижимости и ипотеки», — отметил руководитель ипотечного центра «Национальной Фабрики Ипотеки» в Казани Рузэль Насыбуллин.

Программы ипотечного кредитования и взаимодействия с участниками рынка реализуются «Национальной Фабрикой Ипотеки» совместно с АО КБ «РУСНАРБАНК» (Лицензия ЦБ РФ №3403 от 13.01.2016)





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