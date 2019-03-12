США обвинили «Роснефть» в покупке нефти Венесуэлы в обход американских санкций

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил российскую компанию «Роснефть» в продолжении закупки нефти у нефтяной государственной компании Венесуэлы PDVSA в обход американских санкций. Об этом пишет Reuters.

По его словам, компании из России пытаются помочь «режиму Мадуро» обналичить золотые запасы Венесуэлы, еще больше «растрачивая активы венесуэльского народа».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.

До этого PDVSA опровергла информацию СМИ о заморозке счетов в «Газпромбанке».