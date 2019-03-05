Казанский суд не стал закрывать процесс по делу Евгении Даутовой

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Еще на три месяца — до 22 мая — продлил сегодня срок домашнего ареста экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой Вахитовский райсуд Казани. Такое ходатайство было заявлено старшим помощником прокурора района Степаном Спиридоновым, передает с места журналист «Реального времени».

А вот ходатайство защиты о переводе процесса по делу Даутовой в закрытый режим суд отклонил, уточнив перед этим — поддерживает ли подсудимая свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допросов свидетелей.

Заседание отложено на апрель.

Перед началом заседания Евгения Даутова дала понять — считает виновной в истории с банком только себя. Подробности — в материале «Реального времени».