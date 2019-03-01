В России создадут пылесос-рюкзак для космонавтов

В России будет разработан новый пылесос для использования на Международной космической станции. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подготовила техническое задание на новое устройство.

Пылесос-рюкзак должен всасывать пыль, волосы, нитки, капли жидкости и крошки пищи. Уровень его шума будет сопоставим с обычными пылесосами.

Аппарат получит шесть насадок — две круглые, щеточную продольную, продольную с жесткой короткой щетиной, щелевую и гибкую подвижную. Вес прибора не должен превышать 12 кг, а длина кабеля для подключения пылесоса к сети должна быть не менее 20 метров.

Срок его службы составит не менее 7 лет. Ожидается, что за это время пылесос проработает 500 часов. После поломки прибора его заменят на новый. Стоимость разработки пылесоса может составить 30 млн рублей.

Ранее российские ученые начали работу по созданию препарата для погружения космонавтов в «спячку» для межпланетных полетов.