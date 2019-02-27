Банкротство «ФОНа» взяли под контроль его финдиректор и глава «Бриза»

Фото: Гуландам Фатхуллина

В деле о банкротстве строительной компании ООО «ФОН» суд заменил заявителя — московскую кредитную организацию «Профиль-Финанс» — на ООО «ТЦ Кулахметова» и ООО «Киндери». Последние принадлежат главе СК «Бриз» Андрею Белякову и правой руке Анатолия Ливады, финдиректору Диане Ахметзяновой.

На рассмотрение дела также пришли дольщики недостроенных домов в ЖК «МЧС» по улице Губкина. В ходе рассмотрения представители должника представили ходатайства о мировом соглашении между «ФОНом» и ООО «Киндери». Также представитель «Киндери» сообщил суду, что его компания направила в адрес ТЦ «Кулахметова» письмо с предложением о мировом соглашении, но ответ пока не получила.

Суд определил утвердить мировое соглашение между «Киндери» и «ФОНом», прекратить рассмотрение дела в части ООО «Киндери». Судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «ТЦ Кулахметова» о признании должника банкротом назначили на апрель.