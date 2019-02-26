Вратарь «Спартака» назвал «прожиточный минимум» своей семьи

Вратарь ФК «Спартак» Артем Ребров рассказал, сколько денег требуется его семье в месяц, назвав эту сумму «прожиточный минимум для достаточно богатой семьи». По подсчетам спортсмена, она составляет 300 тысяч рублей.

«Нашей семье из четырех человек 300 тысяч рублей будет достаточно. Это полное содержание, включая школы, секции, налоги и так далее. Назовем, что это прожиточный минимум для достаточно богатой семьи», — сказал футболист в интервью порталу «Чемпионат.com».

На вопрос, как в этом случае прожить на пенсию, Ребров ответил, что не знает. Он предложил брать пример с его жены, открывшей собственное производство мебели.

«Честно говоря, в бизнесе работа с футболистами специфична. Многие хотят скидок, дополнительных привилегий — боишься лишний раз чем-то обидеть. Проще работать с теми, кого не знаешь», — добавил спортсмен.