С 1 марта духи и туалетную воду в России станут маркировать

С 1 марта на территории Российской Федерации начнет свою работу эксперимент по маркировке духов и туалетной воды, который продлится до 30 ноября 2019 года. Сейчас формируется окончательный вариант текста нормативного акта, о чем сообщается на портале regulation.gov.ru. До 1 апреля «Оператор-ЦРПТ» должен разработать как требования к самой системе, так и к обеспечению защиты информации. Мониторингом всей работы будет заниматься Министерство промышленности и торговли РФ. Среди целей эксперимента отмечается противодействие незаконному ввозу, производству и обороту духов.

Напомним, под угрозой исчезновения могут оказаться пробники духов, в одной из компаний это объяснили тем, что все их промаркировать просто невозможно. «С 1 декабря 2019 года пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это все маркировать», — заявил замдиректора по логистике компании «Алькор и Ко» (владеет сетью «Л'Этуаль») Андрей Кривенцев.

«Парфюмерная отрасль — это отрасль, в которой есть сэмплы, тестеры-пробники. Все рабочие группы, стартовавшие до нас, такой штуки не имели,— не бывает тестера шубы, не бывает сэмпла обуви», — цитировали его «Ведомости».



