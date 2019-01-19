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Глава департамента спорта Самары объявил об увольнении

19:06, 19.01.2019

Руководитель департамента спорта администрации Самары Андрей Вдовин заявил о своем уходе с поста.

«Уважаемые друзья и коллеги! Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю за совместную работу! Желаю Вам удачи и новых профессиональных достижений!» — написал он в Twitter.

Вдовин проработал в депспорта всего лишь три месяца, с октября 2018 года. До этого он занимал должность в департаменте по делам молодежи областной администрации.

Предыдущий глава департамента заведовал спортом и физкультурой в Самаре с марта 2017 года по октябрь 2018 года.

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