Глава департамента спорта Самары объявил об увольнении

Руководитель департамента спорта администрации Самары Андрей Вдовин заявил о своем уходе с поста.

«Уважаемые друзья и коллеги! Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю за совместную работу! Желаю Вам удачи и новых профессиональных достижений!» — написал он в Twitter.

Уважаемые друзья и коллеги! Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю за совместную работу! Желаю Вам удачи и новых профессиональных достижений!

— Вдовин Андрей (@Vdovin_AV) 18 января 2019 г.

Вдовин проработал в депспорта всего лишь три месяца, с октября 2018 года. До этого он занимал должность в департаменте по делам молодежи областной администрации.

Предыдущий глава департамента заведовал спортом и физкультурой в Самаре с марта 2017 года по октябрь 2018 года.