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Дерипаска будет настаивать на проверке доходов Зюганова

04:32, 19.01.2019

Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова» — цитирует "Интерфакс" представителя бизнесмена.

Ранее Олег Дерипаскаподал в Тверской суд Москвы иск с требованием взыскать с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам представителя Дерипаски, Зюганов на заседании Государственной Думы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный бизнесменом, аферой и преступлением. Зюганов заявил, что не боится судов и выразил уверенность в том, что его юристы во всем разберутся.

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