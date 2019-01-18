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«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» в первом контрольном матче года

18:03, 18.01.2019
«Оренбург» обыграл румынскую «Астру» в первом контрольном матче года
Фото: fcorenburg.ru

«Оренбург» обыграл румынский клуб «Астра» из города Джурджу в первом контрольном матче зимних тренировочных сборов.

Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой «Оренбурга» со счетом 3:2.

В следующем матче «Оренбург» встретится с румынским клубом «Ботошани» из одноименного города. Игра состоится 21 января.

Ранее «Оренбург» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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