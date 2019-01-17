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«Синтез» разгромил «Балтику» со счетом 13:6

19:59, 17.01.2019 88
«Синтез» разгромил «Балтику» со счетом 13:6
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» уверенно переиграл петербургскую «Балтику» в матче Кубка России по водному поло среди мужских команд.

Встреча прошла в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась победой хозяев со счетом 13:6. Самыми результативными среди казанцев стали Артем Одинцов и Алексей Бугайчук, забросившие в ворота соперников по 3 мяча, сообщается на сайте казанского клуба.

В другом матче подмосковный «Штурм-2002» переиграл казанский «Синтез-УОР» со счетом 12:6.

Завтра в Казани пройдут игры четырех команд, которые претендуют на медали турнира. «Синтез» сыграет с «Штурм-2002», а «Спартак-Волгоград» встретится с московским «Динамо».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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