СК призвал не доверять сообщению ИГ о причастности к взрывам в Магнитогорске

Фото: Салават Ахметзянов

Следственный комитет России призвал не доверять сообщениям террористических организаций о трагедии в Магнитогорске.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — приводит слова официального представителя СК Светланы Петренко пресс-служба ведомства.

Она отметила, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

Ранее СМИ сообщили, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

На следующий день недалеко от места трагедии взорвалась «Газель». Ряд СМИ сообщили о связи между этими событиями. Заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев заявил, что версию теракта в Магнитогорске подтвердили три проверенных источника.