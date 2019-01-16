Казанский «Зенит» обыграл «Халкбанк» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» сегодня на выезде обыграл турецкий клуб «Халкбанк» (Анкара) в матче Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зенита» (15:25; 18:25; 26:24; 22:25).

После трех игр «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе девять очков. «Халкбанк» идет на четвертом месте с двумя очками.

Следующий матч казанцы проведут в гостях против «Ярославича» в Суперлиге. Игра состоится 23 января.

Напомним, что в прошлом матче казанский «Зенит» на выезде обыграл «Динамо-ЛО» в матче Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «Зенита».