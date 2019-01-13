Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» в матче Суперлиги

Казанский «Зенит» сегодня на выезде обыграл «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) в матче чемпионата России по волейболу 2018/2019.

Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу «Зенита» (22:25; 23:25; 12:25).

После 14 игр «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 41 очко. «Динамо-ЛО» идет на 11-ом месте с 12 очками.

Следующий матч казанцы проведут в гостях против «Халкбанка» в Лиге чемпионов. Игра состоится 16 января.

Ранее «Зенит» на выезде оказался сильнее «Югры-Самотлор». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.