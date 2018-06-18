АвтоВАЗ остановит работу на заводах в Тольятти и Ижевске

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на предприятиях в Тольятти и Ижевске. Рабочие уйдут в отпуск на летние каникулы.

«Обе производственные площадки с 23 июля до 13 августа уйдут в плановый корпоративный традиционный летний отпуск», — приводит RNS слова официального представителя АвтоВАЗа.

Завод перед каникулами готовит запас автомобилей, который позволит обеспечить наличие всех моделей в дилерской сети Lada на время отпуска.

Напомним, что компания решила начать производство Lada Vesta Sport в Ижевске.