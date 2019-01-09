УНИКС проиграл «Морабанку» в Кубке Европы
УНИКС проиграл на выезде клубу «Морабанк» из Андорры в матче второго тура топ-16 Кубка Европы.
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 86:80 (27:22; 21:20; 17:21; 21:17).
На данный момент УНИКС занимает третье место в группе H с тремя очками.
Ранее казанцы обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче первого тура топ-16 Кубка Европы. Следующий матч УНИКС проведет 12 января в рамках Единой лиги ВТБ против «Астаны».СпортБаскетбол Татарстан
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