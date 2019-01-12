Доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году составили $35 млн

Доходы президента США Дональда Трампа от продажи недвижимости в 2018 году составили около $35 млн. Об этом сообщает журнал Forbes после анализа имущественных архивов и данных, доступных в открытых источниках.

Так, Трамп получил $20 млн от продажи жилого комплекса в Нью-Йорке за $900 млн. Еще $5,5 млн американский лидер выручил после продажи объектов внутри 64-этажной башни в Лас-Вегасе.

По данным Forbes, на данный момент Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около $437 млн.

Ранее сообщалось, что компания The Trump Organization Трампа планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower в Москве.