«Оренбург» не рассматривает отставку Федотова

Руководство футбольного клуба «Оренбург» полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову, заявил ТАСС генеральный директор клуба Василий Столыпин.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время клуб может возглавить бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Если говорить о доверии к нашему главному тренеру Владимиру Федотову, то оно стопроцентное, — сказал Столыпин. — Какое может быть недоверие к главному тренеру, когда команда находится на 10-м месте? Вопрос о смене главного тренера не стоит. Хотелось бы еще раз всех успокоить, что поиски нового главного тренера клуб не ведет».