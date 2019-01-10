Кандидатами в Исполком РФС являются Галицкий, Гинер и Федун

В четверг, 10 января, состоялось заседание общего собрания Российской премьер-лиги, на котором были приняты некоторые решения.

«Выдвинуть в кандидаты в состав исполкома РФС Сергея Галицкого, Евгения Гинера и Леонида Федуна. Выдвинуть делегатом от лиги для участия в конференции РФС 22 февраля 2019 года исполнительного директора Премьер-лиги Сергея Чебана», — говорится на официальном сайте Российской премьер-лиги.

19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Выборы в исполком пройдут 22 февраля. В этот же день состоится отчетно-выборная конференция, на которой будет выбран президент Российского футбольного союза.

