Имущество экс-главы «Татфондбанка» на 80 млн рублей выставят на торги

Рыночная стоимость имущества бывшего экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, которая к данному моменту включена в конкурсную массу, составляет около 80,2 млн рублей.

Согласно отчету оценки, на продажу выставят принадлежащие Мусину шесть земельных участков в Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана, а также двухэтажный дом в Матюшино площадью 315 кв. м. Их стоимость оценили в 71,3 млн руб.

Самым дорогим объектом списка недвижимости являются сельхозугодия площадью более 62 га возле Песчаных Ковалей (Лаишевский район). Этот участок оценен в 17,24 млн руб. Стоимость дома оценивается в 15,3 млн руб.

Пакеты акций КЗМА (13,17% и 5,71% уставного капитала) и ОАО «Галантерея-ткани» (19,9%) оценены вместе в 8,4 млн руб.



Из движимого имущества в конкурсную массу попала мотолодка Terhii Twin C 2012 года выпуска, мотор и прицеп общей стоимостью в 566 тыс. рублей. Дата реализации имущества не указана.

Напомним, что «Татфондбанк» в лице АСВ пытается включить в реестр требования кредиторов к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. В конце декабря суд решил, что стороне заявителя для этого нужно представить необходимые доказательства.