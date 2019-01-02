Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых телефонах

С января 2019 года в мессенджере WhatsApp нельзя будет создавать новые аккаунты пользователям Nokia S40.

Согласно информации, опубликованной в блоге компании, владельцы этих телефонов смогут продолжить пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до 31 декабря 2018 года.

В начале 2020 года аналогичные изменения коснутся пользователей смартфонов под управлением операционной системой Android 2.3.7, iOS 7 и более ранних версий.

Кроме того, на вышеуказанных телефонах в любой момент могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.

Ранее аналитический отдел компании Artezio включил WhatsApp в список самых безопасных мессенджеров.