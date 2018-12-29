Глава Минздрава заявила о росте зарплат врачей почти на 40% в 2018 году
В этом году зарплаты врачей выросли на 39%, среднего медицинского персонала — почти на 25%.
«Зарплаты за этот год выросли у врачей на 39% и почти на 25% у среднего персонала», — сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, средняя зарплата врача в России составляет около 75 тыс. рублей, у среднего персонала — 37 тыс. рублей, пишет RNS.
Скворцова также отметила сохранение дефицита врачей и среднего персонала.
Ранее сообщалось, что врач-педиатр из Приамурья Тамара Голубцова получила зарплату в мешках с 10-рублевыми монетами общей массой 35 килограммов.
Врач получила 21 тыс. из 57 тыс. купюрами. Остальные деньги 69-летней женщине выдали монетами. Мешки доставили женщине в квартиру на машине скорой помощи.ОбществоМедицина
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