«Калашников» запустит производство новой винтовки для российских биатлонистов в 2019 году

Концерн «Калашников» планирует приступить к серийному производству новой биатлонной винтовки «Би-7-7».

По словам директора по спортивным проектам предприятия, трехкратного чемпиона мира по биатлону Ивана Черезова, ориентировочная дата выпуска винтовки — в начале 2019 года.

«Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства. Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство», — отметил он.

За последние полтора года винтовку нового поколения «Би-7-7» уже тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко, передает «Калашников Media».

Напомним, ранее концерн «Калашников» спустил на воду сторожевой катер «Ламантин» для ФСБ.