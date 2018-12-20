Корреспондентов телекомпании «Эфир» задержали во время съемок сюжета об обманутой пенсионерке

В Казани во время съемки сюжета об обманутой пенсионерке задержали сотрудников телекомпании «Эфир».

Как стало известно «Реальному времени», несколько дней назад в редакцию телеканала обратилась пенсионерка из Казани. По ее словам, сотрудники неизвестной частной компании, выглядевшие как газовики, пришли к ней домой и после осмотра квартиры вынудили ее «срочно» приобрести газовый анализатор за 3 тыс рублей. Позднее, узнав его реальную стоимость, пенсионерка попыталась вернуть купленный товар, однако ей было отказано в грубой форме.

Этой историей заинтересовались корреспонденты «Эфира», которые вместе с обратившейся к ним жительницей Казани выехали сегодня по адресу Ямашева, 37, дабы разобраться в произошедшем.

«Как только наша съемочная группа зашла в офис, журналисты сразу представились и объяснили с какой целью они приехали. Буквально тут же, без объяснения причин, помещение было заблокировано изнутри работниками этой фирмы», — пересказывает хронологию событий шеф–редактор телекомпании «Эфир» Дмитрий Аверкиев.

«Сначала якобы полицию вызвали сотрудники компании, затем был звонок в полицию с нашей стороны, поскольку мы расцениваем это как незаконное задержание и препятствование журналистской деятельности», — добавил он.

По словам собеседника нашего издания, редакция телеканала поддерживает связь со съемочной группой. В данный момент на месте работает полиция, а также служба безопасности «Эфира». Как сообщает Дмитрий Аверкиев, сейчас «даются объяснения сотрудникам правоохранительных органов».