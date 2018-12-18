В Уфе завершились I Российско-китайские молодежные зимние игры

В Уфе завершились соревнования I Российско-китайских молодежных зимних игр. В пяти видах спорта соревновалось более 200 юных атлетов из России и Китая. Это хоккей, шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки и сноуборд.

В трех хоккейных поединках уверенно победили российские ребята, зато китайцы практически не дали шанса соперникам в шорт-треке. Состязания по этим дисциплинам прошли на территории «Уфа-Арены» (большой и малый лед).



Церемония закрытия была красочной и музыкальной, наполненной танцами и выступлением фигуристов.

На церемонии закрытия главный судья Игр — прославленный отечественный хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов сказал:

— Для меня огромная честь быть на Играх России и Китая. Благодарим наших гостей за участие в этих международных соревнованиях. Я 23 года играл в хоккей, больше 1800 игр, но никогда не забуду свои первые юношеские международные соревнования. Надеюсь, и вы будете долго соперничать друг с другом, — выразил надежду человек-легенда.

