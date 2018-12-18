Уфимки помогли молодежной команде России выиграть серебро на международном турнире

В подмосковном городе Ступино прошел хоккейный Турнир четырех наций с участием сильнейших молодежных сборных Европы. Российская команда, выступавшая под руководством Евгения Бобарико, стала серебряным призером престижного международного форума.

В составе российской «молодежки» обладателями серебряных медалей стали нападающие «Агидели» Полина Лучникова и Илона Маркова, сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева».



В рамках турнира россиянки провели три матча. В стартовых играх наши девушки уступили в серии буллитов финским сверстницам (2:3) и в основное время чешкам (0:1), а в заключительной встрече уверенно обыграли шведок (4:2). Таким образом, наша команда с четырьмя набранными очками стала второй на турнире, пропустив вперед сборную Финляндии.

В ключевой игре со сборной Швеции уфимки отметились результативными баллами: Лучникова забросила шайбу и сделала голевой пас, на счету Марковой две передачи.