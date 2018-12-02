Радий Хабиров назвал Джеффа Монсона «большим ребенком»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о своей дружбе с бойцом UFC и красногорским депутатом Джеффом Монсоном. Он назвал спортсмена «большим ребенком с добрым сердцем».

«Для многих он – большой спортсмен и очень популярный боец… А для меня, так получилось – он еще и настоящий друг, отличный умный парень, большой ребенок с добрым сердцем, в котором много искренней любви к России и россиянам», — написал в соцсетях Хабиров, приложив фото с Монсоном в Уфе.

Напомним, что на этой неделе Джефф Монсон приезжал в Башкирию с официальным визитом. Кроме того, его заметили на матче ХК «Салават Юлаев». Накануне боец заявил о намерении завершить спортивную карьеру в 2019 году.

Напомним, что американский боец Джефф Монсон, завоевавший в свое время титулы чемпиона мира по смешанным единоборствам и по джиу-джитсу, получил российское гражданство в мае 2018 года. В сентябре он избрался депутатом гордумы подмосковного Красногорска, которым руководил Радий Хабиров, от «Единой России».

Одним из самых резонансных высказываний Мосона стали слова о " неприличном богатстве" президента РФ Владимира Путина.







